Massacro del Circeo | gli orrori dell' uomo nero il coraggio di Donatella e la sua eredità Così è cambiata la legge sulla violenza contro le donne

© Leggo.it - Massacro del Circeo: gli orrori dell'«uomo nero», il coraggio di Donatella e la sua eredità. «Così è cambiata la legge sulla violenza contro le donne»

Il massacro del Circeo: una nuova prospettiva sulla violenza sessuale

massacro circeo orrori uomoLa carneficina nella villa del Circeo. Il massacro che ha sconvolto l'Italia - Donatella Colasanti, sopravvissuta, contribuì a cambiare le cose per le donne: così lo stupro passò da reato contro la morale a reato ... Scrive ilgiornale.it

Massacro del Circeo, orrore lungo 50 anni: Angelo Izzo lasciato libero di uccidere e le accuse ai giudici di Palermo - Era la notte tra il 29 e il 30 settembre 1975 quando si materializza uno degli episodi di cronaca nera più efferati mai commessi in Italia, capace di creare un impatto devastante sull'opinione pubblic ... Lo riporta palermotoday.it

