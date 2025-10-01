Massacra di botte un giovane che gli chiede indietro il portafoglio | 25enne in carcere
PISA – È stato fermato dalla Squadra Mobile della Questura un 25enne di origine senegalese, irregolare sul territorio nazionale, accusato di tentato omicidio ai danni di un giovane ucraino di 32 anni. L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio del 17 settembre al Parco Stampace, dopo il furto di un portafoglio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima, derubata nella notte dello stesso giorno in zona aeroporto, si era messa insieme alla madre alla ricerca del ladro. I due lo avevano individuato su una panchina del parco e avevano chiesto la restituzione del portafoglio. La reazione del sospettato è stata però di estrema violenza: il giovane senegalese ha colpito ripetutamente il 32enne al volto, facendolo cadere a terra privo di sensi, per poi darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
