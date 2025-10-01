ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima aveva 57 anni. Una donna di 57 anni è deceduta nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo essere stata ricoverata in condizioni gravissime in seguito a una caduta dal secondo piano della propria abitazione a Mascali, in provincia di Catania. La dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava su una scala a forbice per pulire i vetri del balcone quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. I soccorsi. Lanciato l’allarme, il personale del 118 è intervenuto immediatamente. Vista la gravità della situazione, la 57enne è stata trasferita in elisoccorso al pronto soccorso del Cannizzaro, dove è stata accolta in codice rosso dal Trauma center. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mascali, è morta la donna caduta dal balcone mentre puliva i vetri