Maryflora Salvi emoziona e spiega l’intreccio tra psicologia e calcio | ‘La Salernitana è l’anima della città’
Un intervento intimo e profondo a Salerno. Giovedì 25 settembre, nell’ambito del convegno “Evoluzione e trasformazione urbana della città di Salerno”, tenutosi al Gran Salone Genovesi della Camera di Commercio, la psicologa Maryflora Salvi ha offerto al pubblico una riflessione intensa e personale. Il suo intervento, dal titolo “L’anima che cambia: spaccato di vita, passato e futuro, ma nel mentre il presente”, ha rappresentato un momento di condivisione autentica, dove psicologia, identità e cultura cittadina si sono intrecciate in un unico racconto. Perché la psicologa Maryflora Salvi ha parlato di calcio nel suo intervento?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Maryflora Salvi, la psicologa che porta ‘L’anima che cambia’ al convegno sulla trasformazione urbana di Salerno
