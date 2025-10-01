Marvel elimina il film della fase 6 dell’MCU dal programma 2027 smentendo le teorie

l’aggiornamento sulla programmazione del marvel cinematic universe. Il Marvel Cinematic Universe (MCU) ha subito una modifica significativa nel suo calendario di uscite, con la rimozione di un film precedentemente previsto. Questa decisione influisce sulle teorie più diffuse riguardo al futuro della saga e sui piani di distribuzione dei prossimi anni. Nonostante le sfide degli ultimi mesi, il MCU si prepara a un intenso biennio ricco di produzioni di grande impatto. le imminenti uscite del marvel cinematic universe. prossimi film previsti per il 2026 e il 2027. Nel 2026 sono programmati due titoli principali: Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Marvel elimina il film della fase 6 dell’MCU dal programma 2027, smentendo le teorie

Stando a quanto riportato dall’insider Alex P. di The Cosmic Circus, il reboot del Marvel Cinematic Universe che verrà effettuato dopo #Avengers: Secret Wars (2027) servirà per eliminare alcuni eventi minori che hanno infastidito i fan e Kevin Feige. La cronolo - facebook.com Vai su Facebook

