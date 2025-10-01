Marvel e dc universe | james gunn svela la verità sulla loro connessione
James Gunn conferma l'integrazione tra Marvel e DC nel suo universo narrativo. Recentemente, il regista e produttore James Gunn ha svelato dettagli sorprendenti riguardo alla relazione tra i due universi cinematografici più iconici: Marvel e DC. Questa dichiarazione rappresenta una svolta significativa nell'ambito delle produzioni di supereroi, aprendo nuove possibilità di crossover e di narrazioni condivise. Di seguito, si analizzeranno le affermazioni principali di Gunn e le implicazioni per il futuro delle rispettive franchise. la dichiarazione di james gunn sulla connessione tra marvel e dc.
In questa notizia si parla di: marvel - universe
DC Universe vs. Marvel Cinematic Universe, le differenze secondo James Gunn - James Gunn, corresponsabile del nuovo DC Universe, lo inaugurerà col prossimo Superman: ai microfoni del podcast Happy Sad Confused, il regista spiega la differenza principale tra questo universo e il ... Si legge su comingsoon.it
Questo supereroe Marvel è canonico nel DC Universe! Ecco quale - Scopri come il DC Universe gioca con il multiverso e inserisce omaggi sorprendenti ai personaggi Marvel, tra humor e riferimenti iconici. Lo riporta serial.everyeye.it