Martina e Ciro di Uomini e Donne si sono lasciati L’annuncio sui social | la nostra storia è stata un viaggio intenso
A distanza di un anno dal primo incontro negli studi televisivi di Uomini e Donne, Martina e Ciro hanno annunciato la fine della storia d’amore. Una notizia che arriva dopo giorni e giorni di indiscrezioni e voci su una possibile rottura. La conferma è arrivata via social dalla ex coppia. Martina e Ciro di Uomini e Donne si sono lasciati. E’ finita la storia d’amore tra Martina e Ciro di Uomini e Donne. Una delle coppie più amate e seguite durante il Trono del dating show di Maria De Filippi si è lasciata confermando così le voci ed indiscrezioni che circolavano da diversi giorni. L’annuncio è arrivato da Martina De Ioannon che in una Instagram Stories ha confermato la fine della relazione con il corteggiatore Ciro Solimeno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: martina - ciro
Uomini e Donne, in bilico la storia tra Ciro e Martina? Lo sfogo dell’ex corteggiatore
L’ex di Martina De Ioannon Raul Dumitras provoca Ciro Solimeno: la risposta dell’ex corteggiatore
Ciro Solimeno contro l’ex di Martina De Ioannon: dissing social e reazioni
Macelleria di Ciro & Martina - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, Martina De Ioannon annuncia la rottura con Ciro Solimeno! - Martina De Ioannon conferma la rottura con Ciro Solimeno. Riporta comingsoon.it
Uomini e donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati: «I motivi sono semplici e molti già sapevano. È stato un viaggio intenso» - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono detti addio dopo solo 8 mesi dalla romantica scelta a Uomini e Donne. Scrive leggo.it