Martina e Ciro di Uomini e Donne si sono lasciati L’annuncio sui social | la nostra storia è stata un viaggio intenso

A distanza di un anno dal primo incontro negli studi televisivi di Uomini e Donne, Martina e Ciro hanno annunciato la fine della storia d’amore. Una notizia che arriva dopo giorni e giorni di indiscrezioni e voci su una possibile rottura. La conferma è arrivata via social dalla ex coppia. Martina e Ciro di Uomini e Donne si sono lasciati. E’ finita la storia d’amore tra Martina e Ciro di Uomini e Donne. Una delle coppie più amate e seguite durante il Trono del dating show di Maria De Filippi si è lasciata confermando così le voci ed indiscrezioni che circolavano da diversi giorni. L’annuncio è arrivato da Martina De Ioannon che in una Instagram Stories ha confermato la fine della relazione con il corteggiatore Ciro Solimeno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

