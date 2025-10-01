Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati | ma qualcosa che non torna

Fine della storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, coppia formata a Uomini e Donne: cosa c’è dietro il loro addio su Instagram e perché i fan non ci credono del tutto Martina e Ciro si sono lasciati. Ma cos’è successo davvero tra loro? Cosa ha spento una storia che sembrava così intensa? La conferma è arrivata via Instagram, con un comunicato congiunto che suona come un addio malinconico, ma pieno di rispetto. Nessun tradimento, nessuna guerra social: solo due cuori che, pur avendo viaggiato insieme, ora scelgono sentieri diversi. La loro relazione era nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, dopo che Martina aveva chiuso con Raul Dumitras. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati: ma qualcosa che non torna

In questa notizia si parla di: martina - ioannon

Stoccate tra Martina De Ioannon e l’ex Raul: lui fa una gaffe ed è caos sul web FOTO

Uomini e Donne, Martina De Ioannon punge Gianmarco Steri: la frase sul suo aspetto fisico

Martina De Ioannon incinta? L’ex tronista di Uomini e Donne racconta la verità

Sono giorni che si vocifera di una presunta crisi tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Come stanno andando le cose tra loro ? - facebook.com Vai su Facebook

Martina De Ioannon e Ciro Solimano più innamorati che mai: il nostro video smentisce le voci di crisi – Esclusiva #Uominiedonne #MartinaDeIoannon #CiroSolimano #ued - X Vai su X

Martina De Iannon e Ciro Solimeno si sono lasciati: “I motivi sono semplici. Continueremo sempre a rispettarci” - L'annuncio è stato condiviso nelle storie di entrambi, ma non spiegano il perché della loro separazione ... Da fanpage.it

Dopo la scelta più attesa di Uomini e Donne, Martina e Ciro si dicono addio - Dopo la scelta più romantica di Uomini e Donne, Martina e Ciro si separano. Scrive alfemminile.com