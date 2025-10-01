Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati dopo 8 mesi Ma l’impronta resta indelebile

È ufficialmente finita la storia d'amore tra Martina De Iannon e Ciro Solimeno. Dopo settimane di rumors che raccontavano di una crisi in atto, la coppia nata sotto i riflettori di 'Uomini e Donne' si è detta addio. Solo otto i mesi che ho dovuto trascorso insieme. Entrambi hanno affidato un messaggio social diretto ai fan la notizia della rottura. Il messaggio ai fan. "ll cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un'impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili" ha scritto De Ioannon nelle sue Instagram stories. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati (dopo 8 mesi). “Ma l’impronta resta indelebile”

