Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si separano | ‘Differenze inconciliabili’ troni sempre più fragili

Perché si sono lasciati? Quali motivazioni hanno dato i due ex?. A meno di un anno dalla scelta nello studio di Maria De Filippi, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno ufficializzato la fine della loro relazione con un post congiunto (sfondo nero e testo bianco), ringraziando i fan e chiedendo riservatezza. Nel comunicato i due spiegano che la decisione è maturata “dopo averci provato davvero, anche con la convivenza” e per la presenza di differenze caratteriali difficili da conciliare. Martina ha ribadito con parole intense che la loro storia è stata “un viaggio intenso, un tuffo nel vuoto senza paracadute” e che, nonostante la fine, quel sentimento rimane “autentico e indimenticabile”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si separano: ‘Differenze inconciliabili’, troni sempre più fragili

