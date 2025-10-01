Martina De Iannon e Ciro Solimeno si sono lasciati | I motivi sono semplici Continueremo sempre a rispettarci

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati. L'annuncio è stato condiviso nelle storie di entrambi, ma non spiegano il perché della loro separazione, sebbene le voci di crisi tra i due circolavano già tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: martina - iannon

martina de iannon ciroMartina De Iannon e Ciro Solimeno si sono lasciati: “I motivi sono semplici. Continueremo sempre a rispettarci” - L'annuncio è stato condiviso nelle storie di entrambi, ma non spiegano il perché della loro separazione ... Riporta fanpage.it

martina de iannon ciroMartina De Ioannon in crisi con Ciro Solimeno?/ Gesto dell’ex Uomini e Donne verso papà di lui scatena il web - Un gesto dell'ex tronista di Uomini e Donne preoccupa i fan. Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Martina De Iannon Ciro