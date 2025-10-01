Mark Wahlberg’s Play Dirty | recensioni e risultati del 55% su Rotten Tomatoes

Il nuovo film d’azione Play Dirty, interpretato da Mark Wahlberg, ha fatto il suo debutto su Prime Video. Nonostante l’attesa, le prime recensioni della critica non sono state positive, con un punteggio del 55% di approvazione su Rotten Tomatoes. In questo articolo vengono analizzate le caratteristiche del film, il contesto di produzione e la ricezione critica, offrendo una panoramica completa sulla pellicola e sulle sue prospettive future. contesto e origine di play dirty. Play Dirty si basa sui romanzi di Donald E. Westlake, pubblicati sotto lo pseudonimo Richard Stark. La saga ruota attorno a Parker, un professionista del furto noto per la sua disciplina rigorosa e il codice morale preciso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Mark Wahlberg in un thriller di rapina: data di uscita su Prime Video e prima immagine

Mark wahlberg e il successo dello streaming: play dirty segna la tendenza

Mark wahlberg torna da villain in flight risk su prime video

mark wahlberg8217s play dirtyPlay Dirty - Triplo Gioco - Film thriller con protagonista Mark Wahlberg, tratto dalla serie di romanzi “Parker” di Richard Stark, su un furto molto particolare, del valore di un miliardo di dollari ... today.it scrive

mark wahlberg8217s play dirtyPlay Dirty: il trailer italiano ufficiale dell'action thriller che debutta su Prime Video - Da domani 1° ottobre in streaming sulla piattaforma di Amazon trovate Mark Whalberg e LaKeith Stanfield protagonisti del nuovo film scritto e diretto da Shane Black. Lo riporta comingsoon.it

