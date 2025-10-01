Mark Wahlberg’s Play Dirty | recensioni e risultati del 55% su Rotten Tomatoes

Il nuovo film d’azione Play Dirty, interpretato da Mark Wahlberg, ha fatto il suo debutto su Prime Video. Nonostante l’attesa, le prime recensioni della critica non sono state positive, con un punteggio del 55% di approvazione su Rotten Tomatoes. In questo articolo vengono analizzate le caratteristiche del film, il contesto di produzione e la ricezione critica, offrendo una panoramica completa sulla pellicola e sulle sue prospettive future. contesto e origine di play dirty. Play Dirty si basa sui romanzi di Donald E. Westlake, pubblicati sotto lo pseudonimo Richard Stark. La saga ruota attorno a Parker, un professionista del furto noto per la sua disciplina rigorosa e il codice morale preciso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

