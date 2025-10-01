Mark Henry contro il ragazzo di Jazmyn Nyx | È un parassita lo smaschererò

Mark Henry non le ha mandate a dire. Durante un’intervista con TMZ, l’Hall of Famer ha rilasciato dichiarazioni durissime in risposta a un video diventato virale del ragazzo di Jazmyn Nyx, ex wrestler di NXT che di recente ha deciso di non rinnovare il contratto con la WWE. Nel video in questione, il compagno della Nyx ha definito il wrestling “fake”, scatenando la reazione furiosa di Henry. Le parole di Henry sull’industria del wrestling. Mark Henry ha colto l’occasione per lanciare un messaggio chiaro a tutta l’industria del wrestling, accusando le compagnie di far entrare nel business persone che non meritano di farne parte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

