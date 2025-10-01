Mark e Paul Kostabi tornano a Magazzino Muse La direttrice Scarpari | Felici di ospitarli con una jam session

Anconatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Paul e Mark Kostabi in mostra: il vernissage è previsto per sabato 4 ottobre, alle 18, negli spazi di Magazzino Muse, in via degli Aranci 1F. La mostra – a ingresso gratuito – sarà visitabile fino al 31 ottobre: giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 20 (negli altri giorni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mark - paul

Mark-paul gosselaar torna in will trent con una trama avvincente

Mark Kostabi approda a Roma con "From Pop to the Eternity", la mostra antologica alla Vaccheria - "From Pop to the Eternity" è la mostra antologica dell'artista poliedrico Mark Kostabi, organizzata a Roma dal IX Municipio alla Vaccheria. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Mark Paul Kostabi Tornano