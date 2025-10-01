Mario Molinaro morto con tubo di gomma attorno al collo | il vicino resta in carcere ma non parla

Fanpage.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gip di Messina ha convalidato il fermo e confermato il carcere per il 63enne accusato di avere ucciso Mario Molinaro, trovato morto all’alba dello scorso 27 settembre con un tubo di gomma da giardino stretto attorno al collo nella sua casa di Fondo Saccà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mario - molinaro

Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Molinaro: fermato un vicino di casa, un altro indagato per favoreggiamento

Omicidio di Mario Molinaro a Messina, trovato con una pompa di gomma al collo: fermato il vicino di casa

Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Molinaro: fermato un vicino di casa catanese

mario molinaro morto tuboMario Molinaro morto con tubo di gomma attorno al collo: il vicino resta in carcere ma non parla - Il gip di Messina ha convalidato il fermo e confermato il carcere per il 63enne accusato di avere ucciso Mario Molinaro, trovato morto all’alba dello ... Riporta fanpage.it

mario molinaro morto tuboOmicidio Mario Molinaro a Messina: l’indagato non risponde al gip - Il gip di Messina ha convalidato il fermo di Maurizio Salvatore Gravagna indagato per l'omicidio di Mario Molinaro, dopo averlo ascoltato nel penitenziario Messina- Secondo ilsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Mario Molinaro Morto Tubo