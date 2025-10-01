Mario Molinaro morto con tubo di gomma attorno al collo | il vicino resta in carcere ma non parla
Il gip di Messina ha convalidato il fermo e confermato il carcere per il 63enne accusato di avere ucciso Mario Molinaro, trovato morto all’alba dello scorso 27 settembre con un tubo di gomma da giardino stretto attorno al collo nella sua casa di Fondo Saccà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: mario - molinaro
Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Molinaro: fermato un vicino di casa, un altro indagato per favoreggiamento
Omicidio di Mario Molinaro a Messina, trovato con una pompa di gomma al collo: fermato il vicino di casa
Svolta nelle indagini sulla morte di Mario Molinaro: fermato un vicino di casa catanese
Un catanese accusato di aver ucciso Mario Molinaro, un altro indagato per favoreggiamento - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Mario Molinaro: arrestato un amico, un 63enne catanese, indagato il vicino di casa @TgrRai - X Vai su X
Mario Molinaro morto con tubo di gomma attorno al collo: il vicino resta in carcere ma non parla - Il gip di Messina ha convalidato il fermo e confermato il carcere per il 63enne accusato di avere ucciso Mario Molinaro, trovato morto all’alba dello ... Riporta fanpage.it
Omicidio Mario Molinaro a Messina: l’indagato non risponde al gip - Il gip di Messina ha convalidato il fermo di Maurizio Salvatore Gravagna indagato per l'omicidio di Mario Molinaro, dopo averlo ascoltato nel penitenziario Messina- Secondo ilsicilia.it