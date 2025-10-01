Marino Marini La grande mostra al rush finale

Lanazione.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo mese per visitare ad Arezzo " Marino Marini. In dialogo con l’uomo ", l’antologica con oltre 100 opere tra dipinti e sculture a cura di Alberto Fiz e Moira Chiavarini, con il coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi. L’esposizione (rimane aperta sino al 2 novembre), prodotta e organizzata dal Comune di Arezzo e dalla Fondazione Guido d’Arezzo è stata progettata dall’associazione culturale Le Nuove Stanze e Magonza. Dopo la significativa personale di Afro Basaldella, prosegue ad Arezzo l’indagine sul Novecento italiano con un’esauriente monografica di Marino Marini (1901-1980). L’esposizione prevede due percorsi che si integrano tra loro, il primo alla Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea con una straordinaria serie di dipinti insieme a gessi e bronzi, il secondo alla Fortezza Medicea con grandi sculture e opere monumentali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

marino marini la grande mostra al rush finale

© Lanazione.it - Marino Marini. La grande mostra al rush finale

In questa notizia si parla di: marino - marini

L'estate di Marino Marini, viaggio d'arte in 100 opere

Il ritorno di un sogno: Mattia Marini riporta in vita l’eredità del padre Marino, pioniere del mobile abruzzese

Marino Marini e altre mostre nell'Aretino: tutti gli eventi di oggi

Ad Arezzo grande mostra antologica dedicata a Marino Marini - Aprirà il 4 luglio ad Arezzo la grande mostra antologica 'Marino Marini. Come scrive ansa.it

Le opere di Marino Marini. Mostra ad Arezzo - In dialogo con l’uomo”, la mostra antologica con oltre 100 opere tra dipinti e sculture a cura di Alberto Fiz e Moira Chiavarini, con il ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Marino Marini Grande Mostra