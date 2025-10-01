Marina israeliana entrata in azione Meloni | Fermatevi

Conto alla rovescia per la Flotilla diretta a Gaza. La Fregata "Alpino", che la segue, si fermerà al limite delle 150 miglia dalla costa, che verrà raggiunta verso le 2 del mattino. La distanza è considerata una linea rossa dagli israeliani, che interverranno per bloccare la spedizione marittima "pro Pal". Non continueremo a fare da badanti a 43 barche con circa 300 attivisti che vanno consapevolmente in cerca di guai. "Alle ore 02:00 AM circa in Italia (00.00 Zulu) del 1° ottobre, la Flotilla raggiungerà verosimilmente il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza - informa lo Stato maggiore della Difesa - Nave Alpino non oltrepasserà tale limite". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Marina israeliana entrata in azione". Meloni:"Fermatevi"

Flotilla: "Ci sono barche non identificate a luci spente". Israele sta per entrare in azione, la fregata italiana non c'è più - "Alcune imbarcazioni non identificate si sono avvicinate a diverse navi della Flottiglia, alcune delle quali con le luci spente. Si legge su affaritaliani.it

Meloni: 'La Flotilla si fermi'. La Marina israeliana pronta all'azione. 'L'Italia ci vuole sabotare' - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Come scrive ansa.it