Margot robbie nel cast di pirati dei caraibi 6 | conferma del produttore

Recenti aggiornamenti confermano che il franchise di Pirates of the Caribbean continua a essere in fase di sviluppo, con una particolare attenzione alla partecipazione di Margot Robbie. Questo celebre universo cinematografico, noto per le sue avventure piratesche e i personaggi iconici come Jack Sparrow interpretato da Johnny Depp, si prepara a una nuova fase che potrebbe rivitalizzare la saga e attrarre un pubblico più giovane. lo stato attuale del progetto e l'impegno di produzione. la conferma della partecipazione di margot robbie. Nonostante le lunghe pause dovute alle controversie e ai ritardi, recenti dichiarazioni indicano che Margot Robbie è ancora coinvolta nel progetto.

Margot Robbie annuncia che il suo Pirati dei Caraibi non si farà: “Immagino che non vogliano farlo” - Margot Robbie ha annunciato in una nuova cover story su Vanity Fair che la sua versione a guida femminile di Pirati dei Caraibi non si farà e che Disney non ha dato via libera al progetto. Segnala filmpost.it

Pirati dei Caraibi con Margot Robbie si farà: anche se l'attrice dice di no - La confusione non è esclusiva di DC Studios, dato che dopo le dichiarazioni apocalittiche di Margot Robbie, il produttore Jerry Bruckheimer ha confermato che il nuovo film di Pirati dei Caraibi con la ... Riporta cinema.everyeye.it