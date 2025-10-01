Marcus Thuram all' Humanitas di Rozzano | brutte notizie per l' attaccante dell' Inter

Marcus Thuram ha fatto visita mercoledì pomeriggio all'ospedale Humanitas di Rozzano. L'attaccante dell'Inter si è sottoposto a una serie di esami clinici e strumentali, dopo l'infortunio durante la partita contro lo Slavia Praga. Le analisi hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

