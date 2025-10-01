Milano, 1 ottobre 2025 – Primo giorno da rettore per Marco Orlandi, che guiderà l’università di Milano-Bicocca fino al 2031. “E continuerò a insegnare, per restare in contatto con gli studenti e avere il polso dell’università”, premette il professore di Chimica analitica. Nato a Milano nel 1963, Orlandi è stato prorettore vicario e prorettore alla Ricerca durante il mandato di Giovanna Iannantuoni. Oggi presenterà la sua squadra. Primo giorno da rettore: che si fa? “È il giorno degli adempimenti burocratici, dal secondo si incontrano i direttori di dipartimento e il Senato accademico per cominciare a impostare il lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Orlandi, il rettore in cattedra: “Continuo a insegnare per sentire il polso della mia università”