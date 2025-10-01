Q uando passi davanti a una vetrina che custodisce i gioielli di Marco Bicego non puoi non riconoscerli. Dagli albori, negli anni 2000, lo stile di Marco è solo suo, unico. Le maxi pietre, ornate da oro giallo lavorato con tante minuscole nervature, le collane coloratissime e la sua “tecnica” del coil sono diventate una firma distintiva che nel tempo l’ha reso grande e amatissimo, fino ad oggi anniversario importante: 25 anni. Marco Bicego E tante sono le novità: dallo store Milanese, attesissimo dalle amanti del brand, all’immagine affidata al volto di Isabeli Fontana, passando per nuove collezioni che son piccoli capolavori d’arte orafa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Marco Bicego, 25 anni di gioielli che raccontano una storia unica