Marchisio gioca Villarreal Juve | Gli spagnoli hanno meno qualità dei bianconeri ma dovranno stare molto attenti in questi aspetti

Marchisio ha parlato così ai microfoni di Prime Video prima di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero. Claudio Marchisio ha parlato prima di Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. PAROLE – «Il Villarreal ha meno qualità rispetto alla Juve ma possono fare male nelle ripartenza. La Juve dovrà fare molta attenzione su questo, a gestire le distanze tra reparti perché hanno già subito gol di questo tipo in Champions e in campionato». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

