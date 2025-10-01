Marchisio gioca Villarreal Juve | Gli spagnoli hanno meno qualità dei bianconeri ma dovranno stare molto attenti in questi aspetti
Marchisio ha parlato così ai microfoni di Prime Video prima di Villarreal Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero. Claudio Marchisio ha parlato prima di Villarreal Juve, match valido per la seconda giornata di Champions League, ai microfoni di Prime Video. PAROLE – «Il Villarreal ha meno qualità rispetto alla Juve ma possono fare male nelle ripartenza. La Juve dovrà fare molta attenzione su questo, a gestire le distanze tra reparti perché hanno già subito gol di questo tipo in Champions e in campionato». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: marchisio - gioca
Non è venerdì senza il nostro "chi gioca titolare tra..." Ecco chi parte dal primo minuto secondo Riccardo Trevisani #Fantacalcio #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Villarreal-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it
UEFA Champions League: mercoledì 1° ottobre su Prime Video si gioca Villarreal-Juventus - Grande attesa per la sfida della League Phase di UEFA Champions League Villarreal- Scrive pianetazzurro.it