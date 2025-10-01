Marche il retroscena | così la vittoria cambia la corsa in Veneto
È anche un successo della presidente del consiglio, che su Francesco Acquaroli ha puntato tanto, e una sconfitta dei leader dell'opposizione. Convinti di vincere, erano stati ben felici di caricare sulle spalle di Giorgia Meloni il risultato del voto nelle Marche. Elly Schlein aveva annunciato che lì sarebbe stata data la prima spallata alla premier. Matteo Ricci aveva presentato l'accordo tra Pd, M5S e Avs come «il primo laboratorio» dell'«alleanza amplissima» destinata a governare l'Italia. L'identificazione della sua candidatura con la causa palestinese (l'ex sindaco ha dedicato a Gaza il «treno della vittoria» con cui si è spostato in campagna elettorale) aveva fatto il resto, trasformando definitivamente un voto locale in una battaglia politica dal significato molto più grande. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Un po’ di dati e grafici per capire meglio il risultato nelle Marche - La vittoria della destra nelle Marche è stata netta: ci sono stati 8 punti percentuali di differenza (52,4 contro 44,4 per cento), ovvero più di 51mila voti, tra il presidente uscente riconfermato Fra ... Scrive ilpost.it
Salvini nelle Marche per i ‘suoi’ candidati: “Con la vittoria di Acquaroli mi accontento che la Lega sia secondo partito” - Sirolo (Ancona), 1 settembre 2025 – "Mi accontento che la Lega sia il secondo partito ma in seconda cifra", ovviamente con la vittoria del centrodestra di Francesco Acquaroli. ilrestodelcarlino.it scrive