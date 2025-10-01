Marche il retroscena | così la vittoria cambia la corsa in Veneto

È anche un successo della presidente del consiglio, che su Francesco Acquaroli ha puntato tanto, e una sconfitta dei leader dell'opposizione. Convinti di vincere, erano stati ben felici di caricare sulle spalle di Giorgia Meloni il risultato del voto nelle Marche. Elly Schlein aveva annunciato che lì sarebbe stata data la prima spallata alla premier. Matteo Ricci aveva presentato l'accordo tra Pd, M5S e Avs come «il primo laboratorio» dell'«alleanza amplissima» destinata a governare l'Italia. L'identificazione della sua candidatura con la causa palestinese (l'ex sindaco ha dedicato a Gaza il «treno della vittoria» con cui si è spostato in campagna elettorale) aveva fatto il resto, trasformando definitivamente un voto locale in una battaglia politica dal significato molto più grande. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

