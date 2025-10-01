Marcella Bella smutandata e arrapata secondo la giuria di ' Ballando' La polemica arriva in Parlamento

Le hanno dato della “smutandata” e della “arrapata”. Giudizi decisamente offensivi che vanno ben oltre l’esibizione a passo di danza. E così a “Ballando con le stelle” è scoppiata la prima grossa polemica che è pure approdata in Parlamento. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Marcella Bella "smutandata" e "arrapata" secondo la giuria di 'Ballando'. La polemica arriva in Parlamento

In questa notizia si parla di: marcella - bella

Marcella Bella a Ballando con le Stelle 2025

Ballando con le stelle, Marcella Bella è nel cast: “Forte, tosta e… ballerina”

Ballando Con Le Stelle: Marcella Bella è la quarta concorrente

Marcella Bella contro la giuria di Ballando. E spunta il messaggio di Barbara D'Urso - X Vai su X

Al netto di tutte le palette alzate, alla fine della prima puntata di Ballando con le stelle ad essere giudicata è stata la giuria del programma. Commenti sessisti, frasi sconvenienti, battute volgari, in particolare nei confronti di Marcella Bella. Queste le accuse arriv - facebook.com Vai su Facebook

Marcella Bella «arrapata» e «smutandata», arrivano le scuse di Canino: «Battuta pessima, sono stato fuori luogo» - A distanza di giorni tiene la polemica per i commenti dei giurati rivolti a Marcella Bella ... Come scrive ilmattino.it

Marcella Bella «smutandata» e «arrapatissima», polemica per i commenti dei giurati a Ballando con le Stelle: «Chiedete scusa» - «Smutandata» e «arrapatissima», così alcuni dei giurati di Ballando con le Stelle hanno definito Marcella Bella, concorrente del talent del sabato sera. Segnala corriereadriatico.it