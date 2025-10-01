Marcella Bella si scaglia contro la giuria di Ballando con le Stelle | Offese alle donne inaccettabili

Marcella Bella Marcella Bella, celebre concorrente dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle, ha sollevato un polverone con dichiarazioni critiche verso i giudici del programma Rai1, in onda dal sabato precedente. La nota cantante ha espresso il proprio disappunto, denunciando un’offesa diretta alle donne sul tema dell’età e dell’immagine artistica. Lo scontro con la giuria di Ballando. “Tina Turner, Cher, Madonna sono esempi di artiste che continuano a brillare anche oltre certe età. Io come artista non accetto che mi si imponga un limite,” ha spiegato Marcella Bella, sottolineando che il problema non riguarda la sua carriera ma il modo in cui la giuria avrebbe giudicato il suo abbigliamento in relazione all’età. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

