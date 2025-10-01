Marcella Bella il caso dei commenti sessisti a Ballando | Smutandata arrapata e con il duodeno in vista Canino si scusa | Davvero fuori luogo

Ballando con le stelle è appena cominciato e già è esplosa la prima grossa polemica. Al centro c'è finita Marcella Bella. Al termine della sua esibizione con il. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Marcella Bella, il caso dei commenti sessisti a Ballando: «Smutandata», «arrapata» e con il «duodeno» in vista. Canino si scusa: «Davvero fuori luogo»

L'unico giudice che chiede scusa a Marcella Bella è Fabio Canino: «La mia battuta è uscita malissimo e quando vedrò Marcella mi scuserò senza dubbio. Ho usato quella parola, "arrapata", davvero fuori luogo». (Dal Corriere della Sera) #BallandoConLeStell - X Vai su X

Marcella Bella, il caso dei commenti sessisti a Ballando: «Smutandata», «arrapata» e con il «duodeno» in vista. Canino si scusa: «Davvero fuori luogo» - Ballando con le stelle è appena cominciato e già è esplosa la prima grossa polemica. leggo.it scrive

