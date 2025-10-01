Marcella Bella contro la giuria di Ballando E spunta il messaggio di Barbara D' Urso
A quanto pare, anche quest'anno, non mancano le scintille a Ballando con le stelle - il programma di Rai1 che è iniziato sabato scorso. Marcella Bella, concorrente di questa edizione, sarebbe nera con la giuria. I giurati? Non è che hanno offeso Marcella Bella in quanto artista, perché io come artista posso permettermi tutto a prescindere dall'età” – sono queste le parole usate da Marcella Bella – “Abbiamo avuto artisti di ogni età, da Tina Turner a Cher e Madonna. Grazie a Dio adesso l'età si allunga e quindi anche le artiste cantano fino a tarda età. Ma non è quello: è che hanno offeso proprio le donne dicendo, come se fosse un'offesa, che io secondo loro non potevo mettermi con le gambe di fuori per via dell'età. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: marcella - bella
Marcella Bella a Ballando con le Stelle 2025
Ballando con le stelle, Marcella Bella è nel cast: “Forte, tosta e… ballerina”
Ballando Con Le Stelle: Marcella Bella è la quarta concorrente
I messaggi privati che Barbara D’Urso, Andrea Delogu e Nancy Brilli hanno mandato a Marcella Bella. Marcella: “Io, come artista, posso permettermi tutto, va bene? A prescindere dall’età” #BallandoConLeStelle #BallandoSegreto - X Vai su X
Al netto di tutte le palette alzate, alla fine della prima puntata di Ballando con le stelle ad essere giudicata è stata la giuria del programma. Commenti sessisti, frasi sconvenienti, battute volgari, in particolare nei confronti di Marcella Bella. Queste le accuse arriv - facebook.com Vai su Facebook
Marcella Bella contro la giuria di Ballando. E spunta il messaggio di Barbara D'Urso - A quanto pare, anche quest'anno, non mancano le scintille a Ballando con le stelle - Secondo iltempo.it
Marcella Bella contro la giuria di Ballando con le Stelle: “È stata volgare”/ La cantante si aspetta le scuse - Marcella Bella dopo la sua prima esibizione a Ballando con le Stelle si è scagliata contro la giuria del programma, cosa ha detto durante lo sfogo. Lo riporta ilsussidiario.net