Marcella Bella contro la giuria di Ballando E spunta il messaggio di Barbara D' Urso

A quanto pare, anche quest'anno, non mancano le scintille a Ballando con le stelle - il programma di Rai1 che è iniziato sabato scorso. Marcella Bella, concorrente di questa edizione, sarebbe nera con la giuria. I giurati? Non è che hanno offeso Marcella Bella in quanto artista, perché io come artista posso permettermi tutto a prescindere dall'età” – sono queste le parole usate da Marcella Bella – “Abbiamo avuto artisti di ogni età, da Tina Turner a Cher e Madonna. Grazie a Dio adesso l'età si allunga e quindi anche le artiste cantano fino a tarda età. Ma non è quello: è che hanno offeso proprio le donne dicendo, come se fosse un'offesa, che io secondo loro non potevo mettermi con le gambe di fuori per via dell'età. 🔗 Leggi su Iltempo.it

