Maratona Alzheimer premiati i migliori giovani atleti | i 22enni Christian Angelini e Martina Bastoni

Premiati i migliori atleti tra i giovani che hanno gareggiato alla scorsa Maratona Alzheimer, da Cesena a Cesenatico. Come da tradizione presso la sede di Bcc Romagnolo a Cesena, sono stati consegnati due riconoscimenti ai giovani che si sono aggiudicati il miglior piazzamento maschile e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: maratona - alzheimer

Arriva 'La bella di Cesena', il percorso lungo il fiume Savio a sostegno della Fondazione Maratona Alzheimer

Mezza Maratona Alzheimer, 400 sono le persone già iscritte tra runner competitivi e supporter runner

Alzheimer, la solidarietà va di corsa. La maratona con Prodi e Zuppi

Oggi 26 settembre, la Maratona Alzheimer in 100 Piazze è anche a Mercato Saraceno. Presso il nostro banchetto informativo in Piazza Mazzini è possibile ricevere informazioni sulla malattia e fare una donazione a favore del Progetto Caffè Alzheimer Diffuso. - facebook.com Vai su Facebook

Maratona Alzheimer, in 6.000 alla corsa contro l'indifferenza e per i diritti di chi soffre. Anche Prodi e Zuppi presenti - X Vai su X

Maratona Alzheimer. Premi dal Bcc Romagnolo - Come ogni anni l’istituto di credito ha voluto valorizzare i giovani runners che hanno vinto la competizione dello scorso 8 settembre . Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Maratona Alzheimer, in 6.000 alla corsa contro l'indifferenza e per i diritti di chi soffre. Anche Prodi e Zuppi presenti - L’obiettivo era, come ogni settembre, raccogliere fondi per la ricerca contro l’Alzheimer e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei diritti delle persone affette dal morbo: e ci è riuscita in ... Segnala corrieredibologna.corriere.it