Maradona demolito? Il sindaco Manfredi rompe il silenzio e gela De Laurentiis

Il primo cittadino di Napoli si confessa sul futuro dello stadio, che resta appeso ad un filo: l'annuncio spiazza i tifosi A Napoli, il calcio non è solo uno sport: è ragione di vita, che rivive soprattutto dentro lo stadio Diego Armando Maradona. Quel nome, d'altronde, rappresenta il vero simbolo sportivo della città. In un'intervista schietta al Corriere dello Sport, il sindaco Gaetano Manfredi ha aperto il suo cuore sul futuro dello stadio, ormai luogo sacro. I temi sono sempre gli stessi: progetti, sogni e la sfida di tenere insieme tradizione e modernità. Manfredi frena De Laurentiis? Tutta la verità sul Maradona.

