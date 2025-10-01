Mappatura della criminalità organizzata commissione regionale antimafia ad Agrigento

Agrigentonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, si riunirà domani in Prefettura ad Agrigento. Gli incontri rientrano nell'ambito del lavoro di mappatura che la commissione sta svolgendo sullo stato della criminalità organizzata nelle varie province siciliane.Alle 11 è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mappatura - criminalit

Cerca Video su questo argomento: Mappatura Criminalit224 Organizzata Commissione