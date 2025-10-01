Mappa di Instagram perché questa funzione è un rischio

La nuova mappa condivisa della piattaforma comporta grossi rischi per la privacy, ecco come difendersi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Mappa di Instagram, perché questa funzione è un rischio

In questa notizia si parla di: mappa - instagram

Instagram Rivoluziona la Connessione Social: Repost, Mappa e Tab Amici.

Instagram introduce tre nuove funzioni: repost, mappa interattiva e sezione “Amici”

Perché dovresti disattivare subito la nuova funzione Mappa su Instagram

Antica Mappa della SICILIA Carte & Desciption du Royaume de Sicilie, tratto dall'Atlante pubblicato da Antonine du Pinet nel 1564 Dal Gruppo Messina Antica Instagram https://www.instagram.com/frankie_with_flags?igsh=MW11bjZ2NmszZ2J3Ng== Teleg - facebook.com Vai su Facebook

Come attivare la funzione Mappa su Instagram: una pratica guida - Instagram Map è una nuova funzione che consente di condividere la propria posizione con gli amici. Si legge su multiplayer.it

Come disattivare la nuova funzione Mappa su Instagram (e perché dovresti farlo) - A inizio agosto Instagram ha lanciato una nuova serie di aggiornamenti, tra le novità c'è anche “Instagram Map”. fanpage.it scrive