Manu Koné | Interesse dell’Inter positivo ma stavo bene alla Roma Sommer e Thuram mi hanno…
Manu Koné Inter. Manu Koné si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, tornando anche sull’interesse estivo dell’ Inter e sulla trattativa che, alla fine, non si è concretizzata. Il centrocampista della Roma, protagonista di un ottimo avvio di stagione, ha spiegato come abbia vissuto quei momenti di mercato senza mai perdere il focus sul presente. Koné ha ammesso che il corteggiamento di un club come quello nerazzurro non poteva che essere accolto positivamente: “ Se un club come l’Inter si interessa a me, per me è positivo. Ne parlai con Gasperini, gli ho detto che non sapevo cosa sarebbe successo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: manu - interesse
Mercato Inter, confermato l’interesse per Manu Koné: contatti avviati da dieci giorni
Calciomercato, l’Inter conferma l’interesse per Manu Koné
Calciomercato Inter, da Roma: «Manu Koné sta incassando l’interesse dei nerazzurri che potrebbero accettare la richiesta»
Conflitto di interesse del dirigente del personale: brevi note sul parere ANAC del 9 Luglio 2025 | Filodiritto Conflitto di interesse del dirigente del personale: brevi note sul parere ANAC del 9 Luglio 2025 | Filodiritto https://share.google/j58dlQubJjDL5beyR 1 m - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato, l’Inter conferma l’interesse per Manu Koné - Lo stallo nella trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman sta spingendo l’Inter a considerare un cambio di rotta sul mercato. Riporta lettera43.it
Inter, resta in piedi l'interesse per Manu Koné: l’assist arriva dagli obblighi economici giallorossi - La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il rinnovato interesse dell'Inter per Manu Konè, un nome che presto o tardi tornerà ad affollare i pensieri dei dirigenti nerazzurri a dispetto del no ... Lo riporta tuttomercatoweb.com