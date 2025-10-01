Manovre di palazzo in vista delle Elezioni Regionali nuove nomine all’Eda?

Tempo di lettura: 2 minuti In vista delle prossime Elezioni Regionali, si muovono le pedine nello scacchiere politico sannita. Al centro della partita l’Eda, l’Ente d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, dove Clemente Mastella sembra intenzionato a far valere la sua influenza per riequilibrare i rapporti di forza sul territorio. Sul tavolo la possibile nomina di un nuovo vice-presidente accanto a Rossano Insogna: un passaggio che potrebbe rafforzare la posizione dei mastelliani, ma che apre anche interrogativi sulla tenuta dello statuto e sugli equilibri interni. In pole position ci sarebbe Marialia Alfano, assessore al Comune di Telese Terme, che avrebbe chiesto “maggior visibilità e agibilità politica” in vista delle Regionali, dove dovrà contendersi spazio con una compagine amministrativa a trazione forzista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

