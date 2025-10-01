Manovra quater dalla commissione Bilancio ok a 300 mila euro per il Conservatorio

Un milione e 100mila euro per i conservatori siciliani. E' quanto previsto da un emendamento alla manovra quater approvato in Commissione Bilancio dell'Ars. Di queste risorse 300 mila euro andranno al conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e al Vincenzo Bellini di Catania. Soddisfatto il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: manovra - quater

Pioggia di emendamenti: nubi sulla manovra quater in Sicilia

La manovra quater tiene banco, ma, a sorpresa, anche in aula è sbucato fuori un nuovo argomento di discordia - facebook.com Vai su Facebook

Sammartino giura e torna vicepresidente della Regione. Opposizione all'attacco Il leghista: "Per me 17 mesi di amarezza, la verità emergerà". I Cinquestelle: "C'è una questione morale". Percorso a ostacoli per la manovra-quater @TgrRai @claudioreale raine - X Vai su X

Manovra quater, ok ai primi emendamenti in commissione all'Ars: prorogata la sanatoria per il bollo auto - Il documento finanziario ha iniziato il suo rush finale, e una volta esaurito l'esame del testo base sono stati approvati i primi emendamenti di spesa proposti dai deputati ... Si legge su gds.it

Bollo auto, in Sicilia ci si potrà mettere in regola senza more: approvato emendamento Ars - La commissione bilancio dell'Assemblea regionale ha inserito nella "manovra quater" la possibilità per chi non ha pagato entro il 31 dicembre 2024 ... Lo riporta lasicilia.it