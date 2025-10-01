Manovra caccia alle risorse | giovedì il Dpfp in Cdm

Al Mef il lavoro è andato avanti tutta la giornata e le stime saranno valutate fino all’ultimo. Sul documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) sarà la prova, nero su bianco, della affidabilità dell’Italia. Il documento che, fa da cornice alla prossima legge di Bilancio, sarà domani sera sul tavolo del Consiglio dei ministri, quindi verrà trasmesso alle Camere, dove è atteso entro il 2 ottobre. Come trapelato nei giorni scorsi, si va verso una previsione di crescita dello 0,5% per quest’anno e dello 0,7% nel 2026. Dirimente sarà il dato sul deficit, che dovrebbe attestarsi già quest’anno alla soglia del 3%, consentendo all’Italia di uscire con un anno di anticipo dal percorso di correzione dovuto alla procedura Ue per deficit eccessivo, in base alla quale l’Italia deve assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa netta non superi l’1,3% nel 2025 e l’1,6% nel 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra, caccia alle risorse: giovedì il Dpfp in Cdm

VERSO MANOVRA/ Le troppe incognite che complicano la caccia alle risorse - Gli obiettivi sono stati indicati, ora si tratta di trovare le risorse necessarie Settembre, andiamo, è tempo di contare. Lo riporta ilsussidiario.net

Manovra, Lollobrigida: "Dobbiamo usare bene le risorse per rendere l'Italia più forte" - (Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2025 "Ho sentito il collega Giorgetti, è impegnatissimo al Ministero perché sta lavorando, come ha lavorato in tutti questi mesi, per rendere l'Italia più forte. Riporta quotidiano.net