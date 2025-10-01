Manna | De Bruyne? Conte fa le scelte il giocatore le rispetta anche se non le condivide
Manna è stato intervistato a Sky Sport poco prima di Napoli-Sporting Lisbona. Ecco le poche parole del direttore sportivo del Napoli cui ovviamente hanno chiesto di De Bruyne. «Stasera è una partita importante, la prima di Champions in casa e vogliamo misurarci perché ci serve per crescere nel percorso iniziato. Dobbiamo farlo partita dopo partita, una sconfitta a San Siro non ci fa perdere i nostri valori o la tranquillità. De Bruyne? Non c’è bisogno di alcun dialogo, si è parlato troppo di questa cosa. Ci sono delle scelte e il mister le fa, il giocatore può non condividere ma le rispetta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
