Manna chiude il caso De Bruyne | risposta netta in diretta

Champions League, Napoli-Sporting Lisbona: ecco le parole di Giovanni Manna ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Tutto pronto per l'inizio del match tra Napoli e Sporting Lisbona con gli azzurri che scenderanno in campo per trovare la prima vittoria in Champions League. L'ultima scottante sconfitta contro il Milan e quella al debutto col Manchester City nella massima competizione europea saranno stimoli maggiori per provare ad agguantare i primi 3 punti nella League Phase. Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita. Manna netto: "Vogliamo misurarci, sarà una gara importante".

De Bruyne-Napoli, due indizi pesanti: la moglie cerca casa, il blitz di Manna a Manchester - L'operazione che potrebbe portare Kevin De Bruyne a Napoli, al momento, rientra ancora nel campo dei sogni eppure ci sono due nuovi indizi che fanno pensare come il club azzurro creda davvero ...

Napoli, Manna: "Stiamo lavorando per De Bruyne e non solo. Conte? Non ha rivali" - Durante i festeggiamenti del Napoli per il quarto scudetto della propria storia, sono tanti i protagonisti della stagione intervenuti ai microfoni del "Tg Sport" su Rai 2.