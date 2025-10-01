Manifestazioni per Gaza ad Arezzo presidio alla stazione e raduno per lo sciopero generale

Come nel resto d'Italia anche ad Arezzo sono ore in cui si intensificano le attività dei manifestanti per Gaza. Alle 18 di oggi inizia il presidio alla stazione di piazza della Repubblica organizzato da Arezzo per Gaza. Nel giorno dello sciopero generale invece il concentramento si terrà in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: manifestazioni - gaza

Gaza, governo verso divieto di libertà d'espressione, Lega propone "ddl censura": vietate manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele

Gaza, il TESTO del 'ddl censura' proposto da Romeo (Lega) per "reprimere manifestazioni pro Palestina e critiche a Israele"

Israele bombarda l’ospedale di Gaza City, 7 morti. Oggi manifestazioni a Tel Aviv per il rientro degli ostaggi

Città marchigiane piene di bandiere palestinesi e manifestazioni per Gaza. Si vota, rivince la destra. Segno che le questioni - opinione pubblica e voto elettorale ad ogni livello - non si sovrappongono. - X Vai su X

Scioperi: altre manifestazioni per Gaza. Ecco quando https://www.metropolitano.it/scioperi-altre-manifestazioni-per-gaza-ecco-quando/ - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 19 e lunedì 22 settembre, è sciopero generale per Gaza: le manifestazioni in Toscana - Venerdì 19 settembre la Cgil in piazza a Firenze, Livorno e Siena. Si legge su lanazione.it

Cresce la mobilitazione per Gaza: scioperi e cortei a Firenze - Martedì una manifestazione indetta dai Giovani Palestinesi ha portato centinaia di persone in piazza Santissima Annunziata e ... Segnala 055firenze.it