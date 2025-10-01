Manifestazione per la Flotilla la diretta da Milano | centinaia di persone in piazza Scala poi parte il corteo
Milano, 1 ottobre 2025 – Anche Milano risponde all’ abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze navali israeliane. Mentre a Napoli i manifestanti hanno occupato la stazione e a Bologna hanno dato vita a un corteo; mentre a Roma attivisti si sono radunati nella zona di piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini, a Milano l’appuntamento è in piazza della Scala, dove gli attivisti pro Palestina si stanno radunando davanti alle tende del presidio permanente dell'Usb. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
