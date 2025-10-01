Manifestazione a Bologna per la Flotilla barricate in via Zamboni | la diretta del corteo pro Pal

Bologna, 1 ottobre 2025 –  Bologna risponde, come già anticipato nei giorni e nelle ore scorse, all’attacco alla Flotilla. E’ bastato l’avvistamento da parte dei membri dell’equipaggio di “alcune navi e gommoni non identificate” e quel “pensiamo siano quelle israeliane” per far partire il tam tam. Collettivi, studenti e lavoratori si sono mobilitati immediatamente per sostenere la missione umanitaria diretta verso le coste della Striscia di Gaza. L’appuntamento è scattato alle 21 al civico 38 in via Zamboni: dalla zona universitaria, da qui gli attivisti pro Pal si sposteranno in corteo, come recita la locandina pubblica e diffusa in lungo e il largo sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

