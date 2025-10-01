Bologna, 1 ottobre 2025 – Bologna risponde, come già anticipato nei giorni e nelle ore scorse, all’attacco alla Flotilla. E’ bastato l’avvistamento da parte dei membri dell’equipaggio di “alcune navi e gommoni non identificate” e quel “pensiamo siano quelle israeliane” per far partire il tam tam. Poi l’alt in acque internazionali, a poche decine di miglia da Gaza e le barche circondate. Tajani al TG1: “Gli italiani saranno espulsi entro 2 giorni”. E il cardinale Zuppi interviene: “Sia rispettata la dignità delle persone” Collettivi, studenti e lavoratori si sono mobilitati immediatamente per sostenere la missione umanitaria diretta verso le coste della Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione a Bologna per la Flotilla, barricate in via Zamboni e migliaia nel corteo pro Pal: la diretta