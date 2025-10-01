Manifestanti pro Palestina fermano il traffico in corteo dopo il blocco della flotilla

Dopo il blocco israeliano della Global Sumud flotilla, diretta a Gaza, un manipolo sul centinaio di manifestanti si è raccolto in piazza della Borsa, sotto la fontana, intorno alle 22. Dopo circa quaranta minuti, il gruppo si è conformato in un corteo: ha invaso corso Italia e, preceduto da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: manifestanti - palestina

Grecia, manifestanti pro-Palestina impediscono sbarco a crociera israeliana: "Inaccettabile, a Gaza si muore e voi in vacanza" - VIDEO

Grecia, proteste contro l'arrivo di una nave da crociera israeliana a Creta, i manifestanti durante lo sbarco: "Palestina libera" - VIDEO

Grande Fratello, in Israele diretta interrotta dai manifestanti pro Palestina

I partecipanti al corteo a "sostegno della Palestina e della flotilla" hanno occupato la stazione centrale. I manifestanti hanno fatto irruzione sui binari determinando disagi al nodo di Napoli. Il presidio è terminato dopo alcuni minuti. Dopo il sit in la circolazione d - X Vai su X

Centinaia di manifestanti, tra cui Nat Griffin, sono stati arrestati sabato scorso a Londra durante le proteste in supporto a Palestine Action. Nel Regno Unito, in casi come questo, chi protesta contro il genocidio in palestina rischia pene che possono arrivare a 1 - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, manifestanti Pro-Pal bloccano la stazione centrale di Napoli. Venerdì sciopero generale indetto da Cgil e Usb - Venerdì sciopero generale indetto da Cgil e Usb ... Come scrive italpress.com

CASELLE – Protesta Pro Palestina: la Polizia blocca i manifestanti - Sono stati bloccati dal cordone di polizia e non sono riusciti a bloccare l'aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle. Come scrive obiettivonews.it