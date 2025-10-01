Manifestanti occupano i binari della stazione di Napoli per Gaza | Per la Flotilla blocchiamo tutto
Manifestanti arrivano nella stazione Garibaldi e occupano i binari: "Palestina libera: se toccano la Flotilla, noi blocchiamo tutto. Partiamo da qui". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sciopero Gaza, manifestanti occupano binari stazione Napoli
