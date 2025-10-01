Maniago concerto di Nicola Milan per l’apertura dell’anno Ute | Restiamo umani

Ad aprire ufficialmente il nuovo anno accademico dell’Università della Terza Età delle Valli del Cellina e del Colvera sarà il concerto “Restiamo Umani”, ideato e interpretato dal musicista e compositore pordenonese Nicola Milan. L’iniziativa, organizzata dall’associazione L’arte della Musica, in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it