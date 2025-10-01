Mani in alto cellulari in acqua! Il momento dell’abbordaggio della nave Adara – Il video

«Metti le mani in alto. Puoi mettere su quelle fottute mani in alto?». E ancora «Phones in the water please». « Ovvero cellulari in acqua ». Queste le indicazioni che hanno dato i militari della Marina Israeliana all’equipaggio della barca Adara, una della Global Sumud Flotilla ora sotto abbordaggio. A renderle pubbliche, attraverso i profili social della missione, il reporter Kieran Andrieu per Novara Media. Here’s the moment Israel intercepted the Flotilla boat Adara, captured by journalist Kieran Andrieu @novaramedia pic.twitter.comvOZ5gWTmQk — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025 “Viva Palestina. 🔗 Leggi su Open.online

