Manga planet chiude nel 2026 e deluderà i fan

Jumptheshark.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il panorama delle piattaforme digitali dedicate alla distribuzione di manga sta attraversando un momento di significativa trasformazione. Dopo anni di servizio che hanno favorito l’accesso a titoli rari e di nicchia, alcune realtà stanno pianificando la chiusura delle proprie attività online. Tra queste, spicca Manga Planet, che ha annunciato la cessazione definitiva delle operazioni digitali entro il 31 marzo 2026. Questo cambiamento rappresenta una svolta importante per gli appassionati, poiché si tratta di uno dei servizi più riconosciuti nel settore per la varietà e l’unicità dei contenuti offerti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

manga planet chiude nel 2026 e deluder224 i fan

© Jumptheshark.it - Manga planet chiude nel 2026 e deluderà i fan

In questa notizia si parla di: manga - planet

Planet Manga aggiunge nuovi titoli alla lista dei manga digitali - Come potevamo aspettarci anche Planet Manga sta ampòliando la propri offerta nel mercato digitale, successivamente ai vari annunci dell’editoria giapponese a proposito di questo settore, ormai in ... Riporta mangaforever.net

Dai Dark: il nuovo manga di Q Hayashida (Dorohedoro) in Italia da Planet Manga - Il secondo annuncio di questa settimana della casa editrice Planet Manga è la prossima pubblicazione di Dai Dark, scritto e disegnato dalla stessa autrice di Dorohedoro, Q Hayashida, anch'esso edito ... Si legge su tomshw.it

Cerca Video su questo argomento: Manga Planet Chiude 2026