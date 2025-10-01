Manga planet chiude nel 2026 e deluderà i fan
Il panorama delle piattaforme digitali dedicate alla distribuzione di manga sta attraversando un momento di significativa trasformazione. Dopo anni di servizio che hanno favorito l’accesso a titoli rari e di nicchia, alcune realtà stanno pianificando la chiusura delle proprie attività online. Tra queste, spicca Manga Planet, che ha annunciato la cessazione definitiva delle operazioni digitali entro il 31 marzo 2026. Questo cambiamento rappresenta una svolta importante per gli appassionati, poiché si tratta di uno dei servizi più riconosciuti nel settore per la varietà e l’unicità dei contenuti offerti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: manga - planet
