manfredonia si uniscono in cooperativa per riappropriarsi della fabbrica per cui lavoravano

Il reinventarsi di 26 dipendenti della ex Dopla di Manfredonia, nel Foggiano, è un atto di coraggio ma anche una sfida per il futuro. In gran parte operai, si sono uniti in cooperativa per riappropriarsi della fabbrica per cui lavoravano fino a due anni fa e, con l'aiuto della Regione e di Legacoop, hanno studiato un piano di rilancio. Il nuovo corso industriale prevede anche la riconversione della produzione di materiale plastico in prodotti green. Per questo i dipendenti hanno messo in gioco non solo le indennità di disoccupazione ma anche i soldi del Tfr. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

