Manfredi | Vendere il Maradona? Se ci fosse un investimento importante Stadio a Poggioreale? Vincoli complicati

Manfredi: «Vendere il Maradona? Se ci fosse un investimento importante. A Poggioreale vincoli complicati» Il sindaco Manfredi ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport – a firma Massimiliano Gallo – in cui ha aperto alla vendita dello stadio Maradona in presenza di un progetto importante come quello per San Siro. Per quel che riguarda lo stadio privato del Napoli a Poggioreale, ha detto: «c’è un tema di realizzabilità. Invitiamo a guardare le cose con pragmatismo. Ci sono una serie di vincoli complicati. L’obiettivo di tutti è fare le cose realmente». Ecco alcune risposte del sindaco. In questa rinascita e crescita cittadina qual è stato il ruolo del Calcio Napoli? «Il Calcio Napoli ha avuto un’importanza straordinaria, siamo molto grati alla società e ad Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

