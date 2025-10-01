Manfredi | Vendere il Maradona? Se ci fosse un investimento importante Stadio a Poggioreale? Vincoli complicati
Manfredi: «Vendere il Maradona? Se ci fosse un investimento importante. A Poggioreale vincoli complicati» Il sindaco Manfredi ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport – a firma Massimiliano Gallo – in cui ha aperto alla vendita dello stadio Maradona in presenza di un progetto importante come quello per San Siro. Per quel che riguarda lo stadio privato del Napoli a Poggioreale, ha detto: «c’è un tema di realizzabilità. Invitiamo a guardare le cose con pragmatismo. Ci sono una serie di vincoli complicati. L’obiettivo di tutti è fare le cose realmente». Ecco alcune risposte del sindaco. In questa rinascita e crescita cittadina qual è stato il ruolo del Calcio Napoli? «Il Calcio Napoli ha avuto un’importanza straordinaria, siamo molto grati alla società e ad Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: manfredi - vendere
Manfredi: “A #Napoli pronti a vendere il #Maradona come San Siro, ma solo in un caso” - X Vai su X
Il sindaco Gaetano Manfredi lancia la sfida e annuncia la volontà di voler vendere lo stadio di Fuorigrotta. Il primo cittadino partenopeo si è detto pronto, ma a patto che ci sia un progetto valido di rilancio: "A Milano sono riusciti a vendere San Siro, c'è stata u - facebook.com Vai su Facebook
Manfredi: «Vendere il Maradona? Se ci fosse un investimento importante. Stadio a Poggioreale? Vincoli complicati» - Manfredi: «De Laurentiis e il Napoli hanno fatto crescere l'autostima della città. Da ilnapolista.it
Manfredi: "San Siro? Anche noi pronti a vendere il Maradona, ma alle giuste condizioni" - Nella giornata di oggi è arrivata la notizia tanto attesa da Inter e Milan: dal Consiglio Comunale di Milano è arrivato infatti il via libera alla cessione dello stadio ... Segnala tuttonapoli.net