Manfredi | Vendere il Maradona? Se ci fosse un investimento importante Stadio a Poggioreale? Vincoli complicati

Ilnapolista.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manfredi: «Vendere il Maradona? Se ci fosse un investimento importante. A Poggioreale vincoli complicati» Il sindaco Manfredi ha concesso un’intervista al Corriere dello Sport – a firma Massimiliano Gallo – in cui ha aperto alla vendita dello stadio Maradona in presenza di un progetto importante come quello per San Siro. Per quel che riguarda lo stadio privato del Napoli a Poggioreale, ha detto: «c’è un tema di realizzabilità. Invitiamo a guardare le cose con pragmatismo. Ci sono una serie di vincoli complicati. L’obiettivo di tutti è fare le cose realmente». Ecco alcune risposte del sindaco. In questa rinascita e crescita cittadina qual è stato il ruolo del Calcio Napoli? «Il Calcio Napoli ha avuto un’importanza straordinaria, siamo molto grati alla società e ad Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

manfredi vendere il maradona se ci fosse un investimento importante stadio a poggioreale vincoli complicati

© Ilnapolista.it - Manfredi: «Vendere il Maradona? Se ci fosse un investimento importante. Stadio a Poggioreale? Vincoli complicati»

In questa notizia si parla di: manfredi - vendere

manfredi vendere maradona fosseManfredi: «Vendere il Maradona? Se ci fosse un investimento importante. Stadio a Poggioreale? Vincoli complicati» - Manfredi: «De Laurentiis e il Napoli hanno fatto crescere l'autostima della città. Da ilnapolista.it

manfredi vendere maradona fosseManfredi: "San Siro? Anche noi pronti a vendere il Maradona, ma alle giuste condizioni" - Nella giornata di oggi è arrivata la notizia tanto attesa da Inter e Milan: dal Consiglio Comunale di Milano è arrivato infatti il via libera alla cessione dello stadio ... Segnala tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Manfredi Vendere Maradona Fosse