Manfredi | Cittadinanza a De Laurentiis aperti anche alla cessione del Maradona

Forzazzurri.net | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

manfredi cittadinanza a de laurentiis aperti anche alla cessione del maradona

© Forzazzurri.net - Manfredi: “Cittadinanza a De Laurentiis, aperti anche alla cessione del Maradona”

In questa notizia si parla di: manfredi - cittadinanza

manfredi cittadinanza de laurentiisManfredi: «Vendere il Maradona? Se ci fosse un investimento importante. Stadio a Poggioreale? Vincoli complicati» - Manfredi: «De Laurentiis e il Napoli hanno fatto crescere l'autostima della città. Segnala ilnapolista.it

manfredi cittadinanza de laurentiisSindaco Manfredi: "Aperti alla vendita del Maradona dinanzi a offerta importante. Demolizione? Solo parziale" - "De Laurentiis e il Napoli hanno fatto crescere l'autostima della città. Riporta tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Manfredi Cittadinanza De Laurentiis