Roma – “L’Unione europea ha bisogno di un’altra generazione di De Gasperi, Schuman, Adenauer, di leadership che siano coraggiose come loro, per portare avanti le scelte necessarie per un’Europa che abbia una comune politica estera, di difesa, di sicurezza, che parli al mondo con una sola voce. Dobbiamo convincere le nostre società che davvero la via europea è la sola possibile per tenere vivo il nostro stile di vita”. È netto e diretto l’avviso ai naviganti che lancia Manfred Weber, il presidente del Partito popolare europeo, uno dei più influenti politici tedeschi e continentali. Presidente Weber, nel presente dobbiamo fare i conti con le provocazioni russe (si pensi ai droni o ai cyber attacchi): l’Europa è pronta a reagire? “Sì, l’Europa è pronta a reagire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manfred Weber: “Più coraggio per l’Europa, avanti insieme su difesa e sicurezza. Sulle questioni decisive va superata l’unanimità”