Manfred Weber | Più coraggio per l’Europa avanti insieme su difesa e sicurezza Sulle questioni decisive va superata l’unanimità
Roma – “L’Unione europea ha bisogno di un’altra generazione di De Gasperi, Schuman, Adenauer, di leadership che siano coraggiose come loro, per portare avanti le scelte necessarie per un’Europa che abbia una comune politica estera, di difesa, di sicurezza, che parli al mondo con una sola voce. Dobbiamo convincere le nostre società che davvero la via europea è la sola possibile per tenere vivo il nostro stile di vita”. È netto e diretto l’avviso ai naviganti che lancia Manfred Weber, il presidente del Partito popolare europeo, uno dei più influenti politici tedeschi e continentali. Presidente Weber, nel presente dobbiamo fare i conti con le provocazioni russe (si pensi ai droni o ai cyber attacchi): l’Europa è pronta a reagire? “Sì, l’Europa è pronta a reagire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: manfred - weber
Il presidente del Ppe Manfred Weber: "Dobbiamo difenderci" di fronte alle ostilità russe - Il Presidente del Partito Popolare Europeo (Ppe) Manfred Weber ha dichiarato che l'Europa deve rafforzare la sua difesa collettiva, dopo la notizia che la Russia avrebbe disturbato il sistema GPS dwll ... msn.com scrive